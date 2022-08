Palermo, la Gendarmeria francese affiancherà i carabinieri a supporto dei turisti (Di venerdì 5 agosto 2022) Da oggi i carabinieri di Palermo gireranno per le zone turistiche di Palermo affiancati da colleghi stranieri. L’iniziativa di cooperazione nasce per agevolare il turista in caso di bisogno e sarà in vigore fino alla fine di agosto. Un’agente della Gendarmeria francese affiancherà i nostri carabinieri fino all’anno metà del mese, questa faciliterà i contatti con i turisti stranieri e le autorità di polizia locali. In caso di necessità è previsto il contatto anche con le autorità diplomatiche consolari. Dalla metà di agosto invece, ad affiancare i nostri carabinieri sarà la Guardia Nazionale Repubblicana Portoghese e svolgeranno analoghi servizi di pattuglia svolti nelle vie del centro e in altre aree cittadine ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 5 agosto 2022) Da oggi idigireranno per le zoneche diaffiancati da colleghi stranieri. L’iniziativa di cooperazione nasce per agevolare il turista in caso di bisogno e sarà in vigore fino alla fine di agosto. Un’agente dellai nostrifino all’anno metà del mese, questa faciliterà i contatti con istranieri e le autorità di polizia locali. In caso di necessità è previsto il contatto anche con le autorità diplomatiche consolari. Dalla metà di agosto invece, ad affiancare i nostrisarà la Guardia Nazionale Repubblicana Portoghese e svolgeranno analoghi servizi di pattuglia svolti nelle vie del centro e in altre aree cittadine ...

