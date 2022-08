Mps: nel semestre utile scende a 27,2 milioni ( - 86%) (Di venerdì 5 agosto 2022) Mps ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di 27,2 milioni di euro, di cui 18 realizzati nel secondo trimestre, in calo dell'86,5% rispetto ai 202 milioni dello stesso periodo del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Mps ha chiuso il primodell'anno con unnetto di 27,2di euro, di cui 18 realizzati nel secondo trimestre, in calo dell'86,5% rispetto ai 202dello stesso periodo del ...

telodogratis : Mps: nel semestre utile scende a 27,2 milioni (-86%) - MilanoFinanza : Mps, richieste stragiudiziali per 1,8 miliardi nel secondo trimestre. Titolo sospeso al ribasso… - ansa_economia : L'utile di Mps scende nel semestre a 27,2 milioni (-86,5%). Si amplia il consorzio di garanzia per l'aumento di cap… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Mps ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di 27,2 milioni di euro, di cui 18 reali… - _MrWolf_ : RT @scarlots: #Mps: nel 2° trimestre nuove richieste di risarcimento danni per 1,8 miliardi, arrivate (prima 1 miliardo e poi 800 milioni)… -