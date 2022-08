Moto2 | risultati FP1 GP Gran Bretagna 2022 | Dixon e Fernandez i più veloci a Silverstone | Vietti lontano

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 agosto 2022) Prima sessione di prove libere post-vacanze che va in archivio aper lacon il miglior tempo del padrone di casa britannico Jake, che si candida così ad un ruolo dade protagonista in vista delle qualifiche e delPremio di, dodicesimo atto stagionale del Motomondiale. Il centauro del Team Aspar GasGas ha fermato il cronometro in 2’05?409 all’ultimo giro utile sulla bandiera a scacchi, beffando per soli 66 millesimi il leader del campionato Augusto. Lo spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo, reduce da tre successi nelle ultime cinque gare prima della sosta estiva, ha messo comunque in evidenza un ottimo ritmo in FP1 sul tracciato inglese. Quasi mezzo secondo di ritardo in ...