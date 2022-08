Erdogan in Russia, patto e feeling con Putin (e non solo sul grano) (Di venerdì 5 agosto 2022) Dagli accordi sul grano, pacchetto Istanbul, alle relazioni bilaterali passando per il dossier Libia. È durato oltre 4 ore l’incontro a Sochi tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. A dimostrazione che il dialogo tra Ankara e Mosca rimane apertissimo. Erdogan a Sochi per il vertice con Putin In questi giorni la Turchia non ha abbandonato la speranza di poter imbastire un negoziato tra Russia e Ucraina per giungere a un cessate il fuoco. Nonostante le difficoltà del momento. Intenzioni già dimostrate con il faccia a faccia nella capitale della Cambogia tra il ministro degli Esteri turco e il collega russo due giorni prima del viaggio a Sochi di Erdogan. Relazioni sincere e fiduciose tra Russia e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Dagli accordi sul, pacchetto Istanbul, alle relazioni bilaterali passando per il dossier Libia. È durato oltre 4 ore l’incontro a Sochi tra il presidente russo Vladimire il suo omologo turco Recep Tayyip. A dimostrazione che il dialogo tra Ankara e Mosca rimane apertissimo.a Sochi per il vertice conIn questi giorni la Turchia non ha abbandonato la speranza di poter imbastire un negoziato trae Ucraina per giungere a un cessate il fuoco. Nonostante le difficoltà del momento. Intenzioni già dimostrate con il faccia a faccia nella capitale della Cambogia tra il ministro degli Esteri turco e il collega russo due giorni prima del viaggio a Sochi di. Relazioni sincere e fiduciose trae ...

