Eni | acquisito impianto di liquefazione Tango Flng

(Di venerdì 5 agosto 2022) Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Eni hadal gruppo Exmar la società Export Lng, che detiene l'digalleggiante. L'sarà utilizzato da Eni in Congo, nell'ambito delle attività del progetto di sviluppo del gas naturale nel blocco Marine XII, in coerenza con la strategia Eni di valorizzazione delle risorse gas equity., costruita nel 2017, ha una capacità di trattamento pari a circa 3 milioni di metri cubi standard/giorno ed una capacità di produzione Lng pari a circa 0,6 milioni di tonnellate/anno (circa 1 miliardo di metri cubi standard/anno). Lainizierà la sua attività in Congo nella seconda metà del 2023, a valle della realizzazione delle opere ...

