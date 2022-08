Berlusconi e il “basterà una raccomandata” per aprire un’attività (al tempo dello SPID) | VIDEO (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel corso degli anni le innovazioni tecnologiche – con l’avanzare di internet e di tutti gli annessi e connessi – hanno aiutato a snellire alcuni dei passaggi burocratici. La strada verso la perfezione è ancora lunga e gli obiettivi da raggiungere sono ancora lontani. Ma c’è chi, come Silvio Berlusconi, sembra non essersi accorto dell’evoluzione del mondo digitale e sostiene che con il suo ritorno al governo sarà sufficiente inviare una raccomandata per aprire una nuova attività. Una raccomandata, nell’epoca dello SPID e della PEC che consentono di bypassare quel passaggio. Azzo! Sto giro me tocca cambiar lavoro!!! Almeno fate le raccomandate scritte a mano. Altrimenti come giustifico il mio lavoro?#Berlusconi #Elezioni2022 pic.twitter.com/HQq7ktYGHc — Niko Russo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel corso degli anni le innovazioni tecnologiche – con l’avanzare di internet e di tutti gli annessi e connessi – hanno aiutato a snellire alcuni dei passaggi burocratici. La strada verso la perfezione è ancora lunga e gli obiettivi da raggiungere sono ancora lontani. Ma c’è chi, come Silvio, sembra non essersi accorto dell’evoluzione del mondo digitale e sostiene che con il suo ritorno al governo sarà sufficiente inviare unaperuna nuova attività. Una, nell’epocae della PEC che consentono di bypassare quel passaggio. Azzo! Sto giro me tocca cambiar lavoro!!! Almeno fate le raccomandate scritte a mano. Altrimenti come giustifico il mio lavoro?##Elezioni2022 pic.twitter.com/HQq7ktYGHc — Niko Russo ...

Maurizio101112 : RT @MilkoSichinolfi: Berlusconi promette un 'nuovo miracolo italiano'. Ci sarà eccome. Basterà solo che gli italiani decidano di non manda… - lupin1955 : RT @MilkoSichinolfi: Berlusconi promette un 'nuovo miracolo italiano'. Ci sarà eccome. Basterà solo che gli italiani decidano di non manda… - EuroDemos32 : RT @MilkoSichinolfi: Berlusconi promette un 'nuovo miracolo italiano'. Ci sarà eccome. Basterà solo che gli italiani decidano di non manda… - ManuelaFioren : RT @MilkoSichinolfi: Berlusconi promette un 'nuovo miracolo italiano'. Ci sarà eccome. Basterà solo che gli italiani decidano di non manda… - Eleonora_1972 : RT @MilkoSichinolfi: Berlusconi promette un 'nuovo miracolo italiano'. Ci sarà eccome. Basterà solo che gli italiani decidano di non manda… -