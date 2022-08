Ultime Notizie Roma del 04-08-2022 ore 15:10 (Di giovedì 4 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 4 agosto al microfono Giuliano Ferrigno sale la tensione tra Cina e Taiwan dopo la visita a Taipei di Nancy pelosi terza carica degli Stati Uniti è solo poche ore dopo la ripartenza da Taiwan della Presidente della Camera non si è fatta attendere la risposta della Cina che alle 12 locali 6 in Italia ha dato il via le più grandi esercitazioni militari mai fatto intorno all’ isola di formosa le forze armate cinesi hanno condotto esercitazioni a fuoco vivo con spari attacchi confermati questa mattina da lo stesso esercito di Pechino kg Ministero della Difesa risuonato che la Cina ha lanciato anche diversi i missili balistici e l’acqua intorno alle coste nord-orientali e Sud occidentali di formosa intanto gli Stati Uniti hanno comunicato di avere inviato la portaerei Ronald Reagan nell’aria dell’oceano ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 4 agosto al microfono Giuliano Ferrigno sale la tensione tra Cina e Taiwan dopo la visita a Taipei di Nancy pelosi terza carica degli Stati Uniti è solo poche ore dopo la ripartenza da Taiwan della Presidente della Camera non si è fatta attendere la risposta della Cina che alle 12 locali 6 in Italia ha dato il via le più grandi esercitazioni militari mai fatto intorno all’ isola di formosa le forze armate cinesi hanno condotto esercitazioni a fuoco vivo con spari attacchi confermati questa mattina da lo stesso esercito di Pechino kg Ministero della Difesa risuonato che la Cina ha lanciato anche diversi i missili balistici e l’acqua intorno alle coste nord-orientali e Sud occidentali di formosa intanto gli Stati Uniti hanno comunicato di avere inviato la portaerei Ronald Reagan nell’aria dell’oceano ...

