Terrore in spiaggia, macchina a folle velocità distrugge tutto: bagnanti in fuga (Di giovedì 4 agosto 2022) Un rumore di motore lontano che all’improvviso diventa assordante e vicino, poi lo schianto è il caos. E’ successo nella nota località turistica italiana, teatro una delle spiagge più frequentate. Una macchina a folle velocità à piombata sullo stabilimento balneare, terrorizzando tutti e costringendo i bagnanti ad una rocambolesca fuga. ( dopo le foto) Al volante dell’auto una donna che, per motivi che sono ancora tutti da accertare, ha perso il controllo del mezzo entrando letteralmente dentro lo stabilimento, dove in quel momento c’erano diversi avventori. L’auto, un Suv piuttosto grande, ha poi interrotto la corsa sulla spiaggia ma intanto ha travolto la zona delle cabine ma anche una tettoia.



