Salti di gioia per Mourinho: Roma, l'annuncio è una manna (Di giovedì 4 agosto 2022) La Roma è vicina a definire un'altra operazione da sogno: i tifosi giallorossi e José Mourinho fanno i Salti di gioia La regina del calciomercato italiano sembra essere la Roma. I giallorossi stanno accontentando José Mourinho per costruire la squadra più competitiva possibile. La società capitolina si è regalata un altro gioiello per impreziosire il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

