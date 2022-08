Roma, entra nell’auto di uno sconosciuto: prima lo picchia poi lo deruba (Di giovedì 4 agosto 2022) È salito nell’auto di uno sconosciuto e ha tentato di derubarlo in pieno giorno. È successo a Porta Pia, sulla via Nomentana nella giornata di ieri alle 12:00. Il tentato furto e l’aggressione in pieno giorno L’uomo, un finlandese di 26 anni, è stato notato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia mentre si introduceva all’interno del veicolo. Una volta dentro ha iniziato a colpire il conducente. prima ha tentato di sfilargli le chiavi del mezzo per prendere il controllo del veicolo, poi alla sua reazione, lo ha afferrato per il collo e ha tentato di rubargli l’orologio che indossava e il portafoglio custodito nella giacca, posizionata sul sedile posteriore. La vittima, visitata dai sanitari del 118, ha riportato traumi e graffi vari da colluttazione. Lo arrestano, poi lo rilasciano: commette ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) È salitodi unoe ha tentato dirlo in pieno giorno. È successo a Porta Pia, sulla via Nomentana nella giornata di ieri alle 12:00. Il tentato furto e l’aggressione in pieno giorno L’uomo, un finlandese di 26 anni, è stato notato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia mentre si introduceva all’interno del veicolo. Una volta dentro ha iniziato a colpire il conducente.ha tentato di sfilargli le chiavi del mezzo per prendere il controllo del veicolo, poi alla sua reazione, lo ha afferrato per il collo e ha tentato di rubargli l’orologio che indossava e il portafoglio custodito nella giacca, posizionata sul sedile posteriore. La vittima, visitata dai sanitari del 118, ha riportato traumi e graffi vari da colluttazione. Lo arrestano, poi lo rilasciano: commette ...

pdnetwork : Grande partecipazione ieri all'inaugurazione della Casa delle volontarie e dei volontari a Roma. Entra anche tu a… - Bonas74 : @PauloSousaJuve @WhoistheDark @lucacimini82 Ma che vuol dire... un bel gesto, cosa c'entra un ex calciatore della J… - CorriereCitta : Roma, entra nell’auto di uno sconosciuto: prima lo picchia poi lo deruba - BetrugerW : @LoDiMa1 @mrocco1988 @antoniosardano @_Sim95_ @DiMarzio @OM_Officiel @OfficialASRoma @SkySport Che con la Roma non… - sportli26181512 : Roma, Veretout sempre più vicino al Marsiglia. Affare in chiusura: (ANSA) - ROMA, 04 AGO - Per uno Wijnaldum che en… -

La formazione sulla cybersecurity entra negli ITS È stato siglato a Roma l'accordo tra la Fondazione ITS Roberto Rossellini e la Polizia di Stato, volto alla realizzazione di un nuovo corso specialistico per la formazione di tecnici superiori per la sicurezza ... Gironi Divini 2022: ecco il programma ufficiale ... quello che tutti ordinano e bevono da Roma a Pescara. In gara 10 campioni che hanno convinto la ... Qui il Montepulciano tira fuori il meglio di sé ed entra di diritto nel club dei grandi rossi italiani. Gazzetta Regionale Roma, Veretout sempre più vicino al Marsiglia. Affare in chiusura (ANSA) - ROMA, 04 AGO - Per uno Wijnaldum che entra c'è un Veretout che esce. Tiago Pinto proprio in queste ore sta definendo la trattativa che porterà il francese al Marsiglia ... Per Kluivert interesse vivo del Fulham C’è grande movimento in casa Roma. I giallorossi sono stati molto attivi in entrata, con il prossimo arrivo nella Capitale anche di Georginio Wijnaldum. Ma adesso ci sono diversi movimenti in uscita. È stato siglato al'accordo tra la Fondazione ITS Roberto Rossellini e la Polizia di Stato, volto alla realizzazione di un nuovo corso specialistico per la formazione di tecnici superiori per la sicurezza ...... quello che tutti ordinano e bevono daa Pescara. In gara 10 campioni che hanno convinto la ... Qui il Montepulciano tira fuori il meglio di sé eddi diritto nel club dei grandi rossi italiani. Daniele Placido saluta la Romulea: entra nell'area scouting della Roma (ANSA) - ROMA, 04 AGO - Per uno Wijnaldum che entra c'è un Veretout che esce. Tiago Pinto proprio in queste ore sta definendo la trattativa che porterà il francese al Marsiglia ...C’è grande movimento in casa Roma. I giallorossi sono stati molto attivi in entrata, con il prossimo arrivo nella Capitale anche di Georginio Wijnaldum. Ma adesso ci sono diversi movimenti in uscita.