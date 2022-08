Nancy Pelosi atterra in Giappone | tappa finale del tour in Asia

Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - Agenzia_Ansa : La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Ta… - Oli_oleaster : RT @PLCastagnetti: Sono atlantista e filo-Democratico, ma sempre uomo libero. E come tale dico che la visita di Nancy Pelosi a Taiwan è sta… - Niko_VI : RT @Amarizona17: Trump: perché la pazza Nancy Pelosi è a Taiwan? Sbaglia tutto quello che fa, e causa sempre guai. -

MILANO - Le tensioni al largo di Taiwan, con le esercitazioni militari cinesi in seguito alla visita della speaker della Camera, non impensieriscono troppo i mercati. Le Borse europee terminano tutte in territorio positivo. Milano sale dello 0,31%%, Francoforte dello 0,54% e Parigi dello 0,64%. Solo Londra resta ...Dopo le polemiche con la Cina per la visita a Taiwan e la penultima tappa in Corea del Sud, la presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, la democratica, è atterrata in Giappone alla base aerea di Yokota., 82 anni, incontrerà venerdì il premier giapponese Fumio Kishida. 4 agosto 2022Roma, 4 ago. (askanews) - Dopo le polemiche con la Cina per la visita a Taiwan e la penultima tappa in Corea del Sud, la presidente della Camera ...di Francesco Russo, professeur de mathématiques à l’ENSTA, Paris Premetto che la signora Nancy Pelosi ha qualcosa (a prescindere) di irritante. Posso anche capire che non é il momento per effettuare q ...