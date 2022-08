Juve | spunta un clamoroso nome a sorpresa per la difesa

infoitsport : Juve, si complica il ritorno di Morata: spunta Mertens - BianconeraNews : Nel ventaglio delle alternative a #Paredes spunta #Pjanic: il #Barcellona sarebbe disposto a eseguire una mossa pur… - infoitsport : Calciomercato Napoli: 35 milioni per Raspadori, spunta la soluzione stile Locatelli alla Juve - RadioFebbrea90 : DIRETTA | #MercatoJuve, spunta lo scambio clamoroso con #Guardiola - junews24com : Rugani lascia la Juve? Quando arriva la sua risposta e spunta un retroscena - -

Nessuna operazione, solo terapia conservativa. Paul Pogba ha scelto di fare all - in: potrebbe giocare il Mondiale e non lascerebbe lapriva di un giocatore del suo calibro troppo a lungo. Il rovescio della medaglia Il rischio, tremendamente alto, di pesanti ricadute. Il Corriere della Sera spiega cosa (anzi, chi) c'è dietro ...Calciomercato Juventus,il like di Milinkovic ScreenshotSu Instagram, Juventus e Real Madrid hanno pubblicato la foto di Di Maria e Benzema prima dell'amichevole vinta dai 'Blancos' per 2 - 0. ...Piotr Zielinski ha rifiutato l'offerta del West Ham, ribadendo l'intenzione di continuare al Napoli, ma stando a quanto riportato dal Corriere del ...GENOVA - Tra i nomi sull'agenda del Direttore Sportivo del Genoa Ottolini c'è quello dell'attaccante del Bologna Nicola Sansone ma in quella che sembrava una corsa a due col Parma si inserisce una ter ...