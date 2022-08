Il commovente saluto di Dries Mertens a Napoli: “La città è diventata parte del mio sangue” – VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) “Cari napoletani, concittadini miei, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore“. Comincia così il saluto di Dries Mertens a Napoli: un VIDEO pubblicato su Instagram nel quale il calciatore belga fatica a trattenere la commozione. È l’annuncio che mette la parole fine a 9 anni con la maglia azzurra dei partenopei, nel corso dei quali ha segnato 113 gol, diventando il miglior marcatore della storia di Napoli. Nel corso dei quali ha creato un legame unico con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) “Cari napoletani, concittadini miei, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questache mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone e larimarranno per sempre nel mio cuore“. Comincia così ildi: unpubblicato su Instagram nel quale il calciatore belga fatica a trattenere la commozione. È l’annuncio che mette la parole fine a 9 anni con la maglia azzurra deinopei, nel corso dei quali ha segnato 113 gol, diventando il miglior marcatore della storia di. Nel corso dei quali ha creato un legame unico con la ...

