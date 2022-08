Golf femminile, Women’s British Open 2022: Hinako Shibuno al comando dopo il primo round del Major britannico. (Di giovedì 4 agosto 2022) Le migliori Golfiste del panorama internazionale si sono date appuntamento a Gullane (Scozia) per dar vita al British Open 2022 (montepremi 7,3 milioni di dollari). Il Major britannico, organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour, vede al comando Hinako Shibuno dopo le prime 18 buche. La ventitreenne nipponica ha chiuso il round d’esordio con lo score di -6 (65 colpi), frutto di otto birdie e due bogey. Per Shibuno un colpo di margine sulla statunitense Nelly Korda, e due sulla messicana Gaby Lopez e sulla scozzese Louise Duncan. Quinta piazza con -3 per l’australiana Minjee Lee, per l’inglese Jodi Ewart Shadoff, per la francese Celine Boultier, per la svedese ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Le miglioriiste del panorama internazionale si sono date appuntamento a Gullane (Scozia) per dar vita al(montepremi 7,3 milioni di dollari). Il, organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour, vede alle prime 18 buche. La ventitreenne nipponica ha chiuso ild’esordio con lo score di -6 (65 colpi), frutto di otto birdie e due bogey. Perun colpo di margine sulla statunitense Nelly Korda, e due sulla messicana Gaby Lopez e sulla scozzese Louise Duncan. Quinta piazza con -3 per l’australiana Minjee Lee, per l’inglese Jodi Ewart Shadoff, per la francese Celine Boultier, per la svedese ...

