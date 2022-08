Entry list Masters 1000 Montreal 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Entry list e tutti i partecipanti del Masters 1000 di Montreal 2022, in programma dal 7 al 14 agosto. Il circuito Atp fa ritorno sul cemento nordamericano, dove i migliori giocatori al mondo si sfideranno. presenti tutti i big, tra cui Alexander Zverev (che spera di rientrare dopo l’infortunio) e Novak Djokovic (che spera di giocare nonostante non sia vaccinato). Solamente due i tennisti azzurri ammessi direttamente nel tabellone, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Di seguito l’Entry list. Ecco l’Entry list di Montreal: 1 Daniil Medvedev2 Alexander Zverev 3 Rafael Nadal 4 Stefanos Tsitsipas 5 Casper Ruud 6 Carlos Alcaraz 7 Novak Djokovic 8 Andrey Rublev 9 ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) L’e tutti ideldi, in programma dal 7 al 14 agosto. Il circuito Atp fa ritorno sul cemento nordamericano, dove i migliori giocatori al mondo si sfideranno.tutti i big, tra cui Alexander Zverev (che spera di rientrare dopo l’infortunio) e Novak Djokovic (che spera di giocare nonostante non sia vaccinato). Solamente due i tennisti azzurri ammessi direttamente nel tabellone, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Di seguito l’. Ecco l’di: 1 Daniil Medvedev2 Alexander Zverev 3 Rafael Nadal 4 Stefanos Tsitsipas 5 Casper Ruud 6 Carlos Alcaraz 7 Novak Djokovic 8 Andrey Rublev 9 ...

Corleone9375 : RT @federtennis: Qualificazioni maschili #USOpen da record: 1?9? gli italiani in gara ?? ?? - federtennis : Qualificazioni maschili #USOpen da record: 1?9? gli italiani in gara ?? ?? - solounastella : RT @cjmimun: L'Italia sogna in grande allo US Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale (Matteo Berr… - cjmimun : L'Italia sogna in grande allo US Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale (… - livetennisit : Us Open: Entry list Qualificazioni femminili. Tre azzurre al via -