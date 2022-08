Perché l’accordo Calenda-Letta è più che buono per il Paese. Scrive Polillo (Di mercoledì 3 agosto 2022) buono, più che buono, l’accordo tra Carlo Calenda ed Enrico Letta. buono, innanzitutto, sul piano programmatico. L’esperienza di Mario Draghi non rappresenterà una “parentesi” da dimenticare, per tornare a tessere la tela degli anni precedenti. Al contrario, delineerà le coordinate future. E lo farà, con maggiore intensità, se il centrosinistra vincerà le elezioni. Ma anche in caso contrario, qualora dovesse essere il centrodestra a conquistare Palazzo Chigi, i suoi effetti si faranno comunque sentire. Basti vedere a quel che sta avvenendo all’interno di quello schieramento. Con Silvio Berlusconi, che rilancia vecchi cavalli di battaglia dalle pensioni agli alberi da piantare. E Matteo Salvini che si comporta come se avesse traslocato nel Paese del Bengodi: flat tax al ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022), più chetra Carloed Enrico, innanzitutto, sul piano programmatico. L’esperienza di Mario Draghi non rappresenterà una “parentesi” da dimenticare, per tornare a tessere la tela degli anni precedenti. Al contrario, delineerà le coordinate future. E lo farà, con maggiore intensità, se il centrosinistra vincerà le elezioni. Ma anche in caso contrario, qualora dovesse essere il centrodestra a conquistare Palazzo Chigi, i suoi effetti si faranno comunque sentire. Basti vedere a quel che sta avvenendo all’interno di quello schieramento. Con Silvio Berlusconi, che rilancia vecchi cavalli di battaglia dalle pensioni agli alberi da piantare. E Matteo Salvini che si comporta come se avesse traslocato neldel Bengodi: flat tax al ...

