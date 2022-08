No! La madre di Michelle Obama non è morta lasciando i suoi averi al «figlio Michael» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Avevamo già parlato delle fake news che prendono di mira la comunità Lgbtq+. Avevamo, inoltre, approfondito come spesso ad essere puntate dai cecchini della disinformazione siano le mogli dei più importanti leader mondiali, bersaglio di un filone specifico di complottismo. Un esempio, di cui abbiamo scritto pochi giorni fa, è quello della premiér dame Brigitte Macron. Adesso, è il turno di Michelle Obama, destinataria di un misterioso testamento. Per chi ha fretta: Un articolo condiviso sui social racconterebbe del presunto testamento della madre di Michelle Obama Nel testo del documento, la donna dichiarerebbe di lasciare tutti i suoi averi al «figlio Michael» La storia è stata diffusa per provare come l’ex first lady ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Avevamo già parlato delle fake news che prendono di mira la comunità Lgbtq+. Avevamo, inoltre, approfondito come spesso ad essere puntate dai cecchini della disinformazione siano le mogli dei più importanti leader mondiali, bersaglio di un filone specifico di complottismo. Un esempio, di cui abbiamo scritto pochi giorni fa, è quello della premiér dame Brigitte Macron. Adesso, è il turno di, destinataria di un misterioso testamento. Per chi ha fretta: Un articolo condiviso sui social racconterebbe del presunto testamento delladiNel testo del documento, la donna dichiarerebbe di lasciare tutti ial «» La storia è stata diffusa per provare come l’ex first lady ...

