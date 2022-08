Elezioni 2022, Raggi di traverso su deroghe M5s: “No capilista blindati” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Si mette di traverso Virginia Raggi nella stesura delle regole M5S sulle candidature alle prossime Elezioni politiche. E’ lei, raccontano fonti autorevoli all’Adnkronos, il ‘bastian contrario’ del comitato di garanzia, composto, oltre che dall’ex sindaca di Roma, da Roberto Fico e Laura Bottici. ‘Saltati’ tutti e tre per la mancata deroga alla regola aurea dei due mandati – irremovibile Beppe Grillo – Raggi si sta battendo per tenere in piedi anche gli altri paletti che hanno contraddistinto le precedenti politiche, dunque principio di territorialità – candidatura legata alla residenza – no capilista bloccati, altolà alle pluricandidature in più collegi. In sintesi, “vuole le parlamentarie di un tempo, come fossimo all’anno zero del Movimento”, spiega una fonte beninformata. Non solo. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Si mette diVirginianella stesura delle regole M5S sulle candidature alle prossimepolitiche. E’ lei, raccontano fonti autorevoli all’Adnkronos, il ‘bastian contrario’ del comitato di garanzia, composto, oltre che dall’ex sindaca di Roma, da Roberto Fico e Laura Bottici. ‘Saltati’ tutti e tre per la mancata deroga alla regola aurea dei due mandati – irremovibile Beppe Grillo –si sta battendo per tenere in piedi anche gli altri paletti che hanno contraddistinto le precedenti politiche, dunque principio di territorialità – candidatura legata alla residenza – nobloccati, altolà alle pluricandidature in più collegi. In sintesi, “vuole le parlamentarie di un tempo, come fossimo all’anno zero del Movimento”, spiega una fonte beninformata. Non solo. ...

