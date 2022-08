Chi è Alice Levine? La conduttrice è sposata? Curiosità e biografia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alice Levine è una conduttrice radiofonica e televisiva, narratrice e comica inglese, che sta ottenendo una certa popolarità soprattutto grazie alla docu-serie Sex Actually With Alice Levine. La serie arriva finalmente anche qui in Italia: stasera verrà infatti trasmessa la prima puntata su Real Time, alle ore 23:15. Per realizzare questa docu-serie Alice Levine si è avvalsa della collaborazione di Louis Theroux. L’obiettivo è parlare di sesso e sessualità senza catene, rompendo i dettami del conformismo e affrontando quello che viene definito un vero e proprio viaggio alla scoperta del sesso, cercando di capire che significato possa avere oggi: solo piacere e denaro o magari anche qualcosa di spirituale? Alice Levine ha alle spalle ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 3 agosto 2022)è unaradiofonica e televisiva, narratrice e comica inglese, che sta ottenendo una certa popolarità soprattutto grazie alla docu-serie Sex Actually With. La serie arriva finalmente anche qui in Italia: stasera verrà infatti trasmessa la prima puntata su Real Time, alle ore 23:15. Per realizzare questa docu-seriesi è avvalsa della collaborazione di Louis Theroux. L’obiettivo è parlare di sesso e sessualità senza catene, rompendo i dettami del conformismo e affrontando quello che viene definito un vero e proprio viaggio alla scoperta del sesso, cercando di capire che significato possa avere oggi: solo piacere e denaro o magari anche qualcosa di spirituale?ha alle spalle ...

