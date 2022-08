Ultime Notizie Roma del 02-08-2022 ore 08 | 10

(Di martedì 2 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ayman al-zawahiri stati uccisi in un attacco un americano compiuto con un drone della CIA a Kabul L’operazione è stata condotta durante il fine settimana e secondo fonti dell’amministrazione americana non ha causato Vittime civili a colpire il leader di Al Qaeda sono stati due missili hellfire lo riferisce un funzionario dell’amministrazione americana parliamo ora di economia hanno sorpreso i dati che l’Istat ha diffuso sull’occupazione giugno che sale al 70,1% mentre il tasso di disoccupazione stabile al 8% il tasso di inattività scende al 34 e 5 vuol dire che almeno per ora di inflazione alle stelle non ha creato grossi problemi a Chi produce beni e servizi che continua a trovare sbocchi di mercato e quindi a poter pagare lavoratrici lavoratori è bene però ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - corgiallorosso : La mano di #Mourinho nella trattativa #Belotti: ha chiamato il Gallo per convincerlo definitivamente - VesuvioLive : Letta: “Aumentare la tassa di successione ai plurimilionari e darla in dote ai 18enni -

Fanpage.it

/ Ultim'ora oggi, al - Zawahiri ucciso da drone Usa: era leader Al Qaida Il commander in Chief, parlando dal balcone della Blue Room della Casa Bianca, ha aggiunto: 'La mia speranza è ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ... Guerra Russia Ucraina, ultime notizie oggi: bombe nella notte su Kherson. Zelensky: Troppo presto per gioire per export grano Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...(Adnkronos) - E' previsto per stamattina alle 11, alla Camera, il faccia a faccia tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.