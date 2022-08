Totti “beccato con un’affascinante signora” | ecco dove | la notizia è virale

Leggi su tvzap

(Di martedì 2 agosto 2022) Secondo i rumors Ilary Blasi e Francescosi daranno il cambio a Sabaudia. Anche la meta estiva dei coniugi è diventata oggetto di contesa. La prima a varcare la soglia della porta della casa estiva,la famiglia era solita trascorrere i mesi estivi è stata la conduttrice de «L’Isola dei famosi» di ritorno dal soggiorno a Zanzibar,si è recata con la sorella e i figli. Ora toccherebbe all’ex numero dieci della Roma. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>-Blasi, il gossip impazza: il “Pupone” via da Roma ma non con Noemi, Ilary pronta a vuotare il sacco in Tv Ad attendere Francesco, come «Today», la grande residenza di famiglia affacciata sul mare e con tanto di tunnel sotto la sabbia per raggiungere la spiaggia e per sfuggire ai paparazzi. Secondo ...