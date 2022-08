Suicidio assistito, morta la 69enne che si era rivolta a Marco Cappato: “È stata una mia scelta” (Di martedì 2 agosto 2022) È morta in Svizzera la pensionata di Spinea accompagnata da Marco Cappato in una clinica elvetica per ottenere il Suicidio assistito. La donna, 69 anni, era stata colpita da un tumore ai polmoni e da diverse metastasi: il suo destino era praticamente segnato, da qui la decisione di rivolgersi a Cappato. “Elena ha appena confermato la sua volontà: è morta, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso. Mercoledì 3 agosto in Italia andrò ad autodenunciarmi”, ha scritto su Twitter il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Sucidio assistito, le parole della 69enne veneta: “È stata una mia scelta” Poche ore prima del Suicidio assistito, la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Èin Svizzera la pensionata di Spinea accompagnata dain una clinica elvetica per ottenere il. La donna, 69 anni, eracolpita da un tumore ai polmoni e da diverse metastasi: il suo destino era praticamente segnato, da qui la decisione di rivolgersi a. “Elena ha appena confermato la sua volontà: è, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso. Mercoledì 3 agosto in Italia andrò ad autodenunciarmi”, ha scritto su Twitter il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Sucidio, le parole dellaveneta: “Èuna mia” Poche ore prima del, la ...

