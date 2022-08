ONU | crescono le minacce nucleari

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 2 agosto 2022) Il Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha affermato che nel mondole. Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare. Putin: non ci sono vincitori in una guerra nucleare “Non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai