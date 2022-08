MotoGP 2023, ufficiale: la prima tappa si correrà in Europa (Di martedì 2 agosto 2022) Dal 2007 (con l'unica eccezione del 2020 causa pandemia) la MotoGP ha sempre iniziato il campionato dal circuito Losail del Qatar , cosa che però non avverrà più dal 2023. Ad annunciarlo è stato la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 2 agosto 2022) Dal 2007 (con l'unica eccezione del 2020 causa pandemia) laha sempre iniziato il campionato dal circuito Losail del Qatar , cosa che però non avverrà più dal. Ad annunciarlo è stato la ...

sportface2016 : #Motomondiale #MotoGP | La stagione 2023 si aprirà con il GP di Portogallo a #Portimao. Dopo sedici anni la gara d'… - TeoBellan : Nel 2023 il campionato #MotoGP inizierà da Portimao, in Portogallo. - sportli26181512 : MotoGP, il mondiale 2023 partirà dal GP di Portogallo a Portimao: Il Gran Premio di Portogallo darà il via alla sta… - Nicola89144151 : MotoGP: sarà Portimao ad aprire la stagione 2023, con il GP di Portogallo (24-26/03) Grande sorpresa! - automotorinews : ??? #MotoGP, è UFFICIALE: il mondiale inizierà in Portogallo nel 2023 ?? Per un altro debutto del genere nel motomo… -