Meteo Roma del 02-08-2022 ore 06 | 10

(Di martedì 2 agosto 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord del tempo stabile con cieli sereni al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio sui rilievi isolati e brevi equazioni impossibili solo sulle Alpi orientali in serata residui fenomeni Al nord-est Sereno o poco nuvoloso altro al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi addensamenti in sviluppo al pomeriggio sull’Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati tempo stabile in serata con ampie schiarite ovunque al sud prosciutto al mattino con prevalenza di Cherry sereni addensamento in sviluppo al pomeriggio nelle zone interne con locali equazioni specie tra Calabria e Sicilia ampie schiarite ovunque in serata temperature minime L’aumento al centro nord in via De Caro altrove massime rialzo sulle regioni peninsulari Stabilo ne regalo sulle Isole maggiori le ...