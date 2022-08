Cristina D'Avena arriva a Sanremo: ecco cosa farà la cantante (Di martedì 2 agosto 2022) Cristina D’ Avena ha recentemente pubblicato un post su Instagram in cui ha rivelato che canterà a Sanremo. ecco quali sono state le sue parole Tutti amano Cristina D’Avena e con la sua incantevole voce ha ammaliato diverse generazioni di giovani e non solo. Oltre ad essere probabilmente la più grande interprete di sigle di cartoni animati italiana, ha anche recitato in una storica serie televisiva,“Love Me Licia”, con la quale ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Cristina, infatti, non è solo una cantante straordinaria, ha dimostrato anche, infatti, di essere un'ottima attrice ed ha anche condotto diversi show televisivi dedicati ai più giovani. Insomma, tutti amano Cristina D'Avena per mille ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 2 agosto 2022)D’ha recentemente pubblicato un post su Instagram in cui ha rivelato che canterà aquali sono state le sue parole Tutti amanoD’e con la sua incantevole voce ha ammaliato diverse generazioni di giovani e non solo. Oltre ad essere probabilmente la più grande interprete di sigle di cartoni animati italiana, ha anche recitato in una storica serie televisiva,“Love Me Licia”, con la quale ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori., infatti, non è solo unastraordinaria, ha dimostrato anche, infatti, di essere un'ottima attrice ed ha anche condotto diversi show televisivi dedicati ai più giovani. Insomma, tutti amanoD'per mille ...

vincenzagirl : Cristina D’Avena fa sold out a Sanremo - vincenzagirl : Cristina D’Avena celebra i 40 anni di carriera con un sold out all’audit... - vincenzagirl : Cristina D'Avena in concerto a Sanremo con la Sinfonica: le interviste - vincenzagirl : Cristina D'Avena in concerto a Sanremo: Stasera canteremo tutti insieme le canzoni dei bambini - Prima la Riviera - MirianaMirio : Ora… io non so come ci sia finita Cristina D’Avena nella mia colonna sonora di AM, ma vi posso assicurare che quest… -