Can Yaman e Francesca Chillemi svelano cose di sé prima di Viola come il Mare (Di martedì 2 agosto 2022) A settembre partirà la fiction Viola come il Mare con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori, però, in queste ore hanno deciso di sottoporsi ad un’intervista doppio elaborata da Mediaset in cui hanno risposto a delle domande per farsi conoscere meglio. Quale grado di compatibilità avranno i due? Ecco cosa è emerso. Ecco i punti d’incontro tra Francesca Chillemi e Can Yaman I protagonisti di Viola come il Mare hanno provato a farsi conoscere un po’ di più dal pubblico di Canale 5. Can Yaman e Francesca Chillemi, infatti, hanno risposto ad alcune domande dimostrando di avere una certa compatibilità caratteriale. I ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 agosto 2022) A settembre partirà la fictionilcon protagonisti Can. I due attori, però, in queste ore hanno deciso di sottoporsi ad un’intervista doppio elaborata da Mediaset in cui hanno risposto a delle domande per farsi conoscere meglio. Quale grado di compatibilità avranno i due? Ecco cosa è emerso. Ecco i punti d’incontro trae CanI protagonisti diilhanno provato a farsi conoscere un po’ di più dal pubblico di Canale 5. Can, infatti, hanno risposto ad alcune domande dimostrando di avere una certa compatibilità caratteriale. I ...

