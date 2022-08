11 settembre | ucciso Al Zawahri | aveva partecipato all’attentato

(Di martedì 2 agosto 2022) Morto Alper mezzo di un drone a Kabul. Fu uno degli organizzatori dell’11: su di lui una taglia da 25 milioni di dollari Era una delle menti dell’attentato dell’11alle torri gemelli, e dopo quasi 25 anni di attesa, l’America ha preso anche lui, Ayman- Al, vendicando le centinaia di vittime mai dimenticate dalla storia, di cui anche lui fu responsabile. C’era già stato un tentativo di cattura, nel lontano 2001, subito dopo l’attentato. L’uomo si era nascosto in Afghanistan con la sua famiglia. Ci fu un attacco, sulle montagne di Tora Bora e in esso morirono una moglie e alcuni figli di Al. Intanto il presidente Joe Biden, ha parlato dell’operazione, avvenuta con (relativo) successo, poichè “nessun civile è rimasto ...

... fratellastro di Osama, mente della strage dell'112001. La regina Elisabetta non va a ... Due anni prima, le forze speciali americane avevanoOsama Bin Laden in Pakistan. Ma l'amicizia ...ROMA " Con un missile lanciato da un drone dell'intelligence americana è statoil leader di Al Qaeda Al - Zawahiri. Era affacciato al balcone della villa messagli a ...New York dell'11...Ayman Al-Zawahiri, di origini egiziane, aveva 71 anni ed era alla guida di Al Qaeda dopo la morte di Osama Bin Laden. Era considerato uno dei 22 terroristi più ricercati dagli Stati Uniti nel mondo, c ...Morto Al Zawahri, ucciso per mezzo di un drone a Kabul. Fu uno degli organizzatori dell'11 settembre: su di lui una taglia da 25 milioni di dollari Era ...