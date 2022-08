"Johnny Depp soffre di disfunzione erettile", affermano i documenti del tribunale (Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo i documenti del tribunale relativi al processo per diffamazione, gli avvocati di Amber Heard hanno affermato che Johnny Depp soffrirebbe di disfunzione erettile. Johnny Depp soffrirebbe di disfunzione erettile secondo quanto affermato dagli avvocati di Amber Heard nei documenti del tribunale del processo per diffamazione che sono appena stati resi pubblici: il team legale dell'attrice ha sostenuto, in un fascicolo del 28 marzo diffuso da Page Six, che la presunta malattia medica potrebbe aver contribuito al comportamento violento del suo ex marito. "Sebbene il signor Depp preferirebbe non rivelare la sua condizione di disfunzione ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo idelrelativi al processo per diffamazione, gli avvocati di Amber Heard hanno affermato chesoffrirebbe disoffrirebbe disecondo quanto affermato dagli avvocati di Amber Heard neideldel processo per diffamazione che sono appena stati resi pubblici: il team legale dell'attrice ha sostenuto, in un fascicolo del 28 marzo diffuso da Page Six, che la presunta malattia medica potrebbe aver contribuito al comportamento violento del suo ex marito. "Sebbene il signorpreferirebbe non rivelare la sua condizione di...

