Ingegneri: Non serve Boeri per salvare Roma (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli Ingegneri: “Consulenza Boeri? Non serve un ‘deus ex machina’ che salvi Roma” – “Solo chi sta qui ogni giorno può dare soluzioni concrete. Il Comune ci ascolti” – “Perché dobbiamo ricercare altrove quello che possiamo avere in casa?”. Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia, Massimo Cerri (nella foto), nel corso di un’intervista all’Agenzia Dire, al pari dell’Ordine degli Architetti di Roma, ha contestato la scelta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di affidare direttamente all’architetto Stefano Boeri un incarico di consulenza come responsabile del laboratorio Roma50. Una decisione che fa seguito alle nomine del “torinese Ratti per il progetto Expo di Tor Vergata, a Cucinella per il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli: “Consulenza? Nonun ‘deus ex machina’ che salvi” – “Solo chi sta qui ogni giorno può dare soluzioni concrete. Il Comune ci ascolti” – “Perché dobbiamo ricercare altrove quello che possiamo avere in casa?”. Il presidente dell’Ordine deglidie Provincia, Massimo Cerri (nella foto), nel corso di un’intervista all’Agenzia Dire, al pari dell’Ordine degli Architetti di, ha contestato la scelta del sindaco di, Roberto Gualtieri, di affidare direttamente all’architetto Stefanoun incarico di consulenza come responsabile del laboratorio50. Una decisione che fa seguito alle nomine del “torinese Ratti per il progetto Expo di Tor Vergata, a Cucinella per il ...

itwasalwaysyouc : RT @poesiadeimotori: #Binotto ha un grande merito. La macchina di quest’anno è forte anche ( se non soprattutto) grazie a lui. I meriti per… - Danila0909 : RT @Fr4nkj: Mi sembrava strano che non fossero ancora usciti gli ingegneri civili a proporre soluzioni per impedire l’attraversamento dei b… - MicheleN967 : @MagisterZatta @DrVitaSegreto @Cazzaccimiei1 Il problema è che il lavoro che oggi fa un ingegnere, 30 anni fa lo fa… - silvanascricci : @interpreterpaul @teovit @GiovaQuez Capisco che l'esperienza personale non fa statistica, ma dal liceo classico di… - GMandorlini : @poesiadeimotori Ok ma ci vogliono i nomi quando si dice che non si può imparare,chi metteresti al loro posto? Nel… -