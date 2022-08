Amazon vuole farti diventare ricco

Leggi su butac

(Di lunedì 1 agosto 2022) Oggi mi sono divertito a dare spago a una di quelle telefonate per investire nel trading online, telefonate di cui abbiamo già parlato in precedenza. Il numero da cui mi hanno chiamato era il 3501464257, il primo contatto è con un messaggio registrato dove si presentano come, e sostengono che il mio numero sia stato selezionato tra i tanti clienti della multinazionale per partecipare a un investimento sicuro, che mi renderà. Stavolta invece che sbattere giù il telefono ho deciso di seguire le istruzioni: avevo tempo libero, potevo stare ad ascoltare cosa avevano da dirmi. Premo il tasto 2 per avere più informazioni e in pochissimo tempo vengo messo in contatto con una gentile signorina. Dall’accento non credo sia italiana ma parla benissimo la nostra lingua, ha solo un lievissimo accento che credo sia dell’Est Europa, ma non è importante. ...