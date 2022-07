‘I centri estivi ancora preclusi ai bimbi disabili: in Lombardia il 20% di no in più’. Ma l’attività ricreativa è un diritto: lo dice l’Onu (Di domenica 31 luglio 2022) “I centri estivi sono un’importantissima occasione di socialità per tutti i bambini e le famiglie non possono farsi carico dei costi aggiuntivi del personale specializzato per l’assistenza ai minori con disabilità”. A dirlo a Ilfattoquotidiano.it è Fortunato Nicoletti, papà di Roberta, una bambina con plurime gravi disabilità, e vice presidente dell’odv (organizzazione di volontariato, ndr) Nessuno E’ Escluso molto attiva in Lombardia. Roberta non può frequentare il centro scolastico estivo perché manca l’infermiere a lei dedicato per aiutarla nella sua assistenza continua di cui ha bisogno per vivere. “Operatore specializzato che le spetta per legge” dichiara Fortunato. La denuncia contro ignoti – “L’assenza dell’infermiere di fatto impedisce a Roberta di accedervi: lei, tracheostomizzata, respira ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Isono un’importantissima occasione di socialità per tutti i bambini e le famiglie non possono farsi carico dei costi aggiuntivi del personale specializzato per l’assistenza ai minori contà”. A dirlo a Ilfattoquotidiano.it è Fortunato Nicoletti, papà di Roberta, una bambina con plurime gravità, e vice presidente dell’odv (organizzazione di volontariato, ndr) Nessuno E’ Escluso molto attiva in. Roberta non può frequentare il centro scolastico estivo perché manca l’infermiere a lei dedicato per aiutarla nella sua assistenza continua di cui ha bisogno per vivere. “Operatore specializzato che le spetta per legge” dichiara Fortunato. La denuncia contro ignoti – “L’assenza dell’infermiere di fatto impedisce a Roberta di accedervi: lei, tracheostomizzata, respira ...

