Alle prossime elezioni ci sarà anche Stefano Puzzer: correrà con Italexit di Gianluigi Paragone

Stefano Puzzer, leader della protesta dei lavoratori portuali di Trieste e poi leader delle manifestazioni No Green pass nella città, correrà nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone nelle prossime elezioni.

In lista anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del Comitato "La gente come noi". Come viene riportato da Trieste Cafè, Gianluigi Paragone ha detto: "Abbiamo preso quei ragazzi che alcuni mesi fa si sono ritrovati con il getto degli idranti addosso. Il mio e nostro amico Stefano Puzzer con Andrea e Franco stanno con noi!!"

