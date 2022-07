Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo: “Lui ora non mi parla” (Di sabato 30 luglio 2022) La cerimonia degli Oscar 2022 è inevitabilmente passata alla storia per lo schiaffo che Will Smith ha rifilato a Chris Rock una volta salito sul palco per ricevere l’ambita statuetta. Un gesto che l’attore ha pagato caro: dopo quell’episodio, infatti, si è dimesso dall’Academy ed è stato bandito dagli Oscar per i prossimi 10 anni. A distanza di tempo ora è l’ex protagonista di Willy, il Principe di Bel Air a prendere la parola e a rivelare come si senta dopo quanto accaduto. L’artista si dice “profondamente pentito” e definisce il suo comportamento “inaccettabile“, soprattutto perché avvenuto in una serata così importante in cui aveva gli occhi del mondo puntati addosso. Già nei giorni successivi all’evento lui aveva provato a motivare le sue azioni e ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 30 luglio 2022) La cerimonia degli Oscar 2022 è inevitabilmente passata alla storia per locheha rifilato auna volta salito sul palco per ricevere l’ambita statuetta. Un gesto che l’attore ha pagato caro:quell’episodio, infatti, si è dimesso dall’Academy ed è stato bandito dagli Oscar per i prossimi 10 anni. A distanza di tempo ora è l’ex protagonista diy, il Principe di Bel Air a prendere la parola e a rivelare come si sentaquanto accaduto. L’artista si dice “profondamente pentito” e definisce il suo comportamento “inaccettabile“, soprattutto perché avvenuto in una serata così importante in cui aveva gli occhi del mondo puntati addosso. Già nei giorni successivi all’evento lui aveva provato a motivare le sue azioni e ...

