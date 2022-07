Scienza | reti neurali e sinapsi artificiali | calcoli superveloci a consumi ridotti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 luglio 2022) E’ stato sviluppato un nuovo hardware di intelligenza artificiale in grado di effettuareun milione di volte piu’ velocemente rispetto alle alternative precedenti, utilizzando inoltre quantitativi energetici significativamente inferiori. A riuscirci gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Science per rendere noti i risultati del loro lavoro. Il team, guidato da Jesus’s A. del Alamo, ha considerato una nuova area dell’intelligenza artificiale chiamata deep learning analogico, che consentepiu’ veloci e. I ricercatori hanno ideato una rete di neuroni eche puo’ essere addestrata per svolgere attività di intelligenza artificiale complesse, come il riconoscimento delle ...