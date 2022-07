Psg | Galtier | 'Neymar? É felice | preparato e in forma'

MileTrecarichi : @Sol3ylOfficial Mah il Psg negli anni con Leonardo è stato un ammasso di figurine senza senso e senza un vero proge… - DirettaMercato_ : ??Idrissa #Gueye è finito nel mirino dell’#Everton Il ???? non rientra nei piani del #Psg e di #Galtier - sportli26181512 : Psg, Galtier: 'Neymar è felice qui con noi': Alla vigilia della Supercoppa di Francia da giocare contro il Nantes,… - FcInterNewsit : PSG, Galtier: 'Il mercato? Prendiamo i profili migliori in base alle opportunità' - Matteo71021942 : @jenacm_ Giustamente con Campos e Galtier che lo hanno lanciato al Lille, ovvio che Renato sia allettato dal Psg ch… -

Se poi l'olandese, non pago, toglie l'immagine con la maglia deldal suo profilo Instagram, ... sia sparito dai radar del nuovo tecnico- che non lo ha convocato per le tre gare in Giappone ...Commenta per primo Alla vigilia della Supercoppa di Francia da giocare contro il Nantes , ha parlato. L'allenatore delha presentato la sfida valevole per il primo trofeo stagionale e ha tranquillizzato i tifosi parigini sulla permanenza di Neymar . 'Resterà con noi, è felice e pronto a ...La trattativa che finora ha caratterizzato il calciomercato rossonero è arrivata ad una fine: Charles De Ketelaere vestirà la maglia del Milan ed è atteso in Italia per ...In attesa della Ligue 1 che prenderà il via il prossimo weekend, la stagione francese si apre domenica quando, sul neutro di Tel Aviv, Psg (campione in Ligue 1) e Nantes (vincitore della coppa di Fran ...