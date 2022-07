LIVE Sinner-Agamenone 5-0, ATP Umago in DIRETTA: l’altoatesino allunga subito (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Primo set senza storia! 40-30 Palla corta meravigliosa di Sinner. 30-30 Finisce in rete il dritto dell’altoatesino. 30-15 Bella accelerazione del classe 1993. Jannik ci arriva ma il suo colpo termina in rete. 30-0 l’altoatesino chiama a rete Agamenone e poi lo supera con un mini lob perfetto. 15-0 Buona prima di Jannik. 4-0 Agamenone prova il serve & volley ma Sinner è attento e trova un grandissimo passante vincente! 40-AD Finisce largo il rovescio del classe 1993. 40-40 Agamenone fa muovere bene Sinner e poi chiude con un dritto in avanzamento. 30-40 Scambio sulla diagonale di rovescio che termina con un errore dell’italo-argentino. Palla del doppio break per ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-0 Primo set senza storia! 40-30 Palla corta meravigliosa di. 30-30 Finisce in rete il dritto del. 30-15 Bella accelerazione del classe 1993. Jannik ci arriva ma il suo colpo termina in rete. 30-0chiama a retee poi lo supera con un mini lob perfetto. 15-0 Buona prima di Jannik. 4-0prova il serve & volley maè attento e trova un grandissimo passante vincente! 40-AD Finisce largo il rovescio del classe 1993. 40-40fa muovere benee poi chiude con un dritto in avanzamento. 30-40 Scambio sulla diagonale di rovescio che termina con un errore dell’italo-argentino. Palla del doppio break per ...

