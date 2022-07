Letta “Non metto veti su nessuno ma no alleanza con M5s” (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io non metto veti nei confronti di nessuno, stiamo discutendo con tutti, non dico serenamente perchè in questo momento non tornerebbe simpatico, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto”. Così il segretario Pd Enrico Letta al Tg2 Post, in merito a una possibile alleanza con Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. “Del tema discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani”, ha detto Letta. Il segretario Pd ha poi ribadito: “Non avremo rapporti politico-elettorali in questa campagna elettorale con le forze politiche protagoniste di quell'atto di irresponsabilità che è stato quel 20 luglio, in cui il governo, ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io nonnei confronti di, stiamo discutendo con tutti, non dico serenamente perchè in questo momento non tornerebbe simpatico, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto”. Così il segretario Pd Enricoal Tg2 Post, in merito a una possibilecon Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. “Del tema discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani”, ha detto. Il segretario Pd ha poi ribadito: “Non avremo rapporti politico-elettorali in questa campagna elettorale con le forze politiche protagoniste di quell'atto di irresponsabilità che è stato quel 20 luglio, in cui il governo, ...

