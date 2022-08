Giorgio Poi sabato 30 luglio a Villa Manin (Di sabato 30 luglio 2022) Villa Manin la musica magica e sospesa di Giorgio Poi, uno dei nuovi musicisti e cantautori italiani più apprezzati dalla critica e dal pubblico La sua scrittura parla il linguaggio della poesia, su una musica che è magica e sospesa. Questo fine settimana a Villa Manin Estate protagonista Giorgio Poi, uno dei cantautori italiani più apprezzati da critica e pubblico: sabato 30 luglio il suo imperdibile concerto nel parco della Villa. Apertura porte alle ore 17:30, inizio ore 18:30. Giorgio Poi, cantautore e musicista d’eccezione con alle spalle un’incessante attività dal vivo e proficue collaborazioni con artisti nella scena italiana e internazionale, dopo aver firmato anche la colonna sonora originale della serie ... Leggi su udine20 (Di sabato 30 luglio 2022)la musica magica e sospesa diPoi, uno dei nuovi musicisti e cantautori italiani più apprezzati dalla critica e dal pubblico La sua scrittura parla il linguaggio della poesia, su una musica che è magica e sospesa. Questo fine settimana aEstate protagonistaPoi, uno dei cantautori italiani più apprezzati da critica e pubblico:30il suo imperdibile concerto nel parco della. Apertura porte alle ore 17:30, inizio ore 18:30.Poi, cantautore e musicista d’eccezione con alle spalle un’incessante attività dal vivo e proficue collaborazioni con artisti nella scena italiana e internazionale, dopo aver firmato anche la colonna sonora originale della serie ...

