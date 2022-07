Germania, Alexandra Popp in conferenza coi baffi! (Di sabato 30 luglio 2022) Alexandra Popp, attaccante della nazionale tedesca femminile, sorprende tutti entrando in sala stampa con dei baffi finti: la punta della ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 30 luglio 2022), attaccante della nazionale tedesca femminile, sorprende tutti entrando in sala stampa con dei baffi finti: la punta della ...

ElisabethWolf84 : RT @Eurosport_IT: 6 gol in 5 partite fin qui agli Europei e sui social scrivono 'dovrebbe giocare anche con la Nazionale maschile!'. Alexan… - sportli26181512 : Germania femminile: Alexandra Popp in conferenza coi baffi VIDEO: Germania in finale agli Europei femminili, Alexan… - MatteoPitotti : RT @Eurosport_IT: 6 gol in 5 partite fin qui agli Europei e sui social scrivono 'dovrebbe giocare anche con la Nazionale maschile!'. Alexan… - cuoredialiante : RT @Eurosport_IT: 6 gol in 5 partite fin qui agli Europei e sui social scrivono 'dovrebbe giocare anche con la Nazionale maschile!'. Alexan… - Eurosport_IT : 6 gol in 5 partite fin qui agli Europei e sui social scrivono 'dovrebbe giocare anche con la Nazionale maschile!'.… -