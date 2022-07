Calciomercato Napoli, il West Ham non molla la presa su Zielinski (Di sabato 30 luglio 2022) Calciomercato Napoli: continua il pressing del West Ham per Zielinski, la destinazione non sembra però gradita al calciatore Il West Ham continua a seguire Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il polacco non gradisce la destinazione, ma gli hammers hanno pronta un’offerta importante. Oltre ad i 40 milioni di euro per il Napoli, per il calciatore c’è pronto contratto da 6 milioni a stagione che potrebbero far vacillare la sua volontà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022): continua il pressing delHam per, la destinazione non sembra però gradita al calciatore IlHam continua a seguire Piotr. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il polacco non gradisce la destinazione, ma gli hammers hanno pronta un’offerta importante. Oltre ad i 40 milioni di euro per il, per il calciatore c’è pronto contratto da 6 milioni a stagione che potrebbero far vacillare la sua volontà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

