Truffa del falso nipote | 21enne di Napoli arrestato ad Ischia

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ha contattato telefonicamente una 66enne facendole credere che suoavesse un grosso debito con lui. Cinquemila euro da restituire immediatamente perché non poteva più aspettare. La nonna però aveva che mille euro in contanti. Accordo raggiunto e soldi in tasca. Pensava di averla fatta franca undima sotto casa c’erano i carabinieri della stazione di Forio ad attenderlo e quando se li è visti davanti non ha potuto fare altro che arrendersi. Il fatto è accaduto a. Ad allertare i militari è stata la figlia della vittima. Ora il giovane che è statodovrà rispondere dei reati diaggravata e sostituzione di persona mentre il denaro è stato restituito alla vittima. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

reportrai3 : Banca d’Italia ha licenziato Carlo Bertini, l'ispettore che denunciò il mancato intervento dell'Istituto nei confro… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: “Il Caro Carburante è una #Truffa” parola del Ministro Cingolani 'Ministro a sua #Insaputa' Quando diventerà #Consap… - laperlaneranera : “Il Caro Carburante è una #Truffa” parola del Ministro Cingolani 'Ministro a sua #Insaputa' Quando diventerà… - LoganeuusLogan : @Francesco150250 @OscarCessari @EttoreNicolucci @GiorgiaMeloni Tipo quota 100 #salvini o rdc, il bonus 110 del… - ArcangeloP_79 : @SkyTG24 Andare a cagare voi e l’elettricità. La truffa del secolo. -

Fanpage.it

...i comuni limitrofi grazie alla possibilità dataci dai dottori che già esercitano nel Canal... in Friuli c'è un'offerta speciale Finto corriere ritira 40mila euro di vestiti a Udine, ma è una......è quasi al 100% una. Il team di Panda Dome condivide inoltre un comodo trucchetto per smascherare i link abbreviati falsi. Copia lo short link e incollalo nella barra degli indirizzi... Truffa del tassista a un turista straniero all'aeroporto di Fiumicino: Per Roma 70 euro, solo cash Versa 500 euro di caparra per una casa vacanze a San Benedetto del Tronto. Peccato che al suo arrivo sul posto, una .... La signora aveva visto l'appartamento tramite un annuncio online e poi, interes ...Ora il giovane è in attesa di giudizio e dovrà rispondere dei reati di truffa aggravata e sostituzione di persona ...