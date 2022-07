Roma, Carles Perez a un passo dal Celta Vigo (Di venerdì 29 luglio 2022) Uno dei giocatori che lascerà sicuramente la Roma è Carles Perez. Secondo quanto riportato da Marca l'ex Barcellona aspetta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Uno dei giocatori che lascerà sicuramente la. Secondo quanto riportato da Marca l'ex Barcellona aspetta...

sportli26181512 : Roma, Carles Perez a un passo dal Celta Vigo: Uno dei giocatori che lascerà sicuramente la Roma è Carles Perez. Sec… - zazoomblog : Roma Carles Perez vuole la Liga - #Carles #Perez #vuole - Vincenzo140893 : RT @juvinsight: #CeltaVigo in contatto con la #Roma per Carles #Perez. - juvinsight : #CeltaVigo in contatto con la #Roma per Carles #Perez. - Friedkinismo2 : @supporter_roma @cenciokcab È il Carles Perez della difesa. -