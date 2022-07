Renzi a Sky TG24: "Se Pd ci esclude è per rancori personali" (Di venerdì 29 luglio 2022) Parlando poi delle scritte che appaiono durante l'intervista sullo schermo della tv, Renzi precisa: "Leggo 'Salvini deve chiarire', forse è più giusto 'Salvini e Conte devono chiarire'". "Sulla ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 luglio 2022) Parlando poi delle scritte che appaiono durante l'intervista sullo schermo della tv,precisa: "Leggo 'Salvini deve chiarire', forse è più giusto 'Salvini e Conte devono chiarire'". "Sulla ...

VincenzoFerro3 : Stamattina A Sky tg 24 c'era Renzi. Potere di sintesi e facilità di esposizione sempre ai massimi livelli. Alla Ma… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Renzi a Sky TG24: 'Se #Pd ci esclude è per rancori personali' - CiccioniSe : RT @SkyTG24: Renzi a Sky TG24: 'Se #Pd ci esclude è per rancori personali' - SkyTG24 : Renzi a Sky TG24: 'Se #Pd ci esclude è per rancori personali' - Schmit_Henri : @1511maxi sentito ora Renzi/diretta/Sky. Sembra il politico più bravo & lungimirante del paese. Il suo difetto è l’… -