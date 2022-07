Calciomercato Napoli, Raspadori è ad un passo dal Napoli: le ultime (Di venerdì 29 luglio 2022) L’esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato del Calciomercato del Napoli nel corso del TG Rai Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: TURIN, ITALY – JANUARY 23: Giacomo Raspadori of US Sassuolo celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)“Gli agenti di Raspadori hanno comunicato al Sassuolo di aver raggiunto un accordo verbale col Napoli fino al 2027 con ingaggio da 2,5 milioni più 500mila euro di bonus. De Laurentiis aveva già offerto 25 milioni al Sassuolo, ora il giocatore ha fatto capire che vuole partire per migliorare la sua carriera e il suo stipendio”. “La prossima settimana ci sarà un nuovo vertice tra i due ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) L’esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato deldelnel corso del TG Rai Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: TURIN, ITALY – JANUARY 23: Giacomoof US Sassuolo celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)“Gli agenti dihanno comunicato al Sassuolo di aver raggiunto un accordo verbale colfino al 2027 con ingaggio da 2,5 milioni più 500mila euro di bonus. De Laurentiis aveva già offerto 25 milioni al Sassuolo, ora il giocatore ha fatto capire che vuole partire per migliorare la sua carriera e il suo stipendio”. “La prossima settimana ci sarà un nuovo vertice tra i due ...

