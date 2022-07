Manchester United | l'Ajax alza il prezzo di Anthony

DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - zazoomblog : Salisburgo proposto al Milan: Sesko può andare al Manchester United - #Salisburgo #proposto #Milan: #Sesko - junews24com : Ronaldo Manchester United (The Athletic), è rottura! Contatti per un ritorno - - downeysvoice : Raga la maglia di Eriksen del Manchester United deve essere mia -

Corriere dello Sport

Commenta per primo Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 del Salisburgo, si avvicina sempre di più al. Nelle scorse settimane era stato proposto anche al Milan.(Regno Unito) - Nonostante ile l'allenatore Ten Hag abbiano più volte sottolineato l' e la decisione di per i traguardi futuri, la volontà di Cr7 sarebbe sempre più marcatamente indirizzata a lasciare l'... "Ronaldo, Mendes chiede la rescissione: il Manchester United si oppone" Le prime parole di Lisandro Martinez - difensore argentino ex Ajax che ritrova il tecnico Ten Hag - da nuovo giocatore del Manchester United.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...