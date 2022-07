(Di giovedì 28 luglio 2022) Saradovrà vedersela con Katerynanella circostanza del secondo turno del Wta 250 di. La romagnola è riuscito ad avere la meglio sull’olandese Arantxa Rus all’esordio, sebbene non senza difficoltà e soltanto dopo tre set particolarmente combattuti; dal canto suo, l’emergente ucraina ha domato senza problemi il tennis della belga Maryna Zanevska, chiudendo la pratica in due rapidi parziali.dovrà mettere la sua esperienza da ex top 5 al servizio della sua carica, mostrando in toto le sue qualità da specialista sulla terra battuta. L’atteso match tra l’azzurra e l’ucraina è in programma, giovedì 28 luglio; si tratta esattamente del secondo incontro dalle ore 11.00 sul Campo 2 (dopo Paolini-Burel). La...

Ilsuperbo89 : Sii SARITA Si torna a vincere in un 250,con pathos e climax Hitchcockiano degno di nota.Un ritorno su… - Deiana_Luca9 : RT @LorenzoAndreol4: Sara Errani (61 57 64 a Rus) ed Elisabetta Cocciaretto (62 63 a Kubka) agli ottavi di finale del Wta 250 di Varsavia:… - LorenzoAndreol4 : Sara Errani (61 57 64 a Rus) ed Elisabetta Cocciaretto (62 63 a Kubka) agli ottavi di finale del Wta 250 di Varsavi… -

SPORTFACE.IT

Fuori la campionessa del 2021, la belga Maryna Zanevska, eliminata dacon doppio 6 - 3.Agli ottavi di finale lasfiderà la ucraina Kateryna, in gara come lucky loser, che oggi ha piegato la belga Maryna Zanevska, undicesima forza del tabellone, per 6 - 3 6 - 3. - foto ... Errani-Baindl in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2022 Sara Errani dovrà vedersela con Kateryna Baindl nella circostanza del secondo turno del Wta 250 di Varsavia 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...Ne consegue il secondo break del quinto game e la chiusura sul 6-1, con tre palle del contro-break parziale annullate. Nel primo set Sarita parte bella convinta e il break immediato le dà conforto. Ne ...