Tabellone Wta Praga 2022: Kontaveit prima testa di serie, forfait Bronzetti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Wta 250 di Praga 2022, in programma sul cemento all’aperto dal 25 al 31 luglio. L’organizzazione ha concesso una wild card ad Anett Kontaveit, che sarà quindi la prima testa di serie del torneo, seguita dalla beniamina di casa Barbora Krejcikova. Tante, comunque, le tenniste ceche che potrebbero fare bene, a partire da Marie Bouzkova, reduce da un buon Wimbledon. Non ci saranno azzurre al via, dopo il forfait dell’ultimo minuto di Lucia Bronzetti. IL Tabellone COMPLETO SECONDO TURNO (1/WC) Kontaveit vs (WC) Havlickova L. Zhu vs (7) Potapova Linette b. Tomova 6-3 6-3 (Q) Q. Wang b. (Q) Jakupovic 6-3 6-1 (8) Bouzkova vs (Q) Salkova Paquet vs (Q) Selekhmeteva (5) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di, in programma sul cemento all’aperto dal 25 al 31 luglio. L’organizzazione ha concesso una wild card ad Anett, che sarà quindi ladidel torneo, seguita dalla beniamina di casa Barbora Krejcikova. Tante, comunque, le tenniste ceche che potrebbero fare bene, a partire da Marie Bouzkova, reduce da un buon Wimbledon. Non ci saranno azzurre al via, dopo ildell’ultimo minuto di Lucia. ILCOMPLETO SECONDO TURNO (1/WC)vs (WC) Havlickova L. Zhu vs (7) Potapova Linette b. Tomova 6-3 6-3 (Q) Q. Wang b. (Q) Jakupovic 6-3 6-1 (8) Bouzkova vs (Q) Salkova Paquet vs (Q) Selekhmeteva (5) ...

newsfresche : RT @OA_Sport: A Varsavia Sara Errani entra in tabellone principale, ribadendo la superiorità su Paula Ormaechea - OA_Sport : A Varsavia Sara Errani entra in tabellone principale, ribadendo la superiorità su Paula Ormaechea - livetennisit : WTA 250 Praga: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucia Bronzetti - zazoomblog : Tabellone Wta Varsavia 2022: Swiatek favorita assoluta al via Cocciaretto e Paolini - #Tabellone #Varsavia #2022:… - sportface2016 : #WTAVarsavia | Il tabellone principale: #Swiatek favorita assoluta nel torneo di casa. Al via anche Elisabetta… -