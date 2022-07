Sondaggi Demopolis | Fdi e Pd davanti a tutti | Lega e M5S in difficoltà

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando delle elezioni del 25 settembre ha affermato che sarà una battaglia tra il suo partito e Fratelli d’Italia. Gli ultimirealizzati dall’Istitutosembrano dargli ragione. Se si votasse oggi, Fratelli d’Italia raccoglierebbe il 23,5% mentre il Pd il 22,3%. Staccatissimi gli altri partiti: laè al 14,2%, il M5S al 9,8%, Forza Italia al 6,5% e Azione/+Europa al 3,9%. “La sfida per il primato nel voto per le Elezioni Politiche – spiega il direttore diPietro Vento – sembra riguardare oggi i partiti di Giorgia Meloni e di Enrico Letta che, sia pur in ruoli antitetici, sono maggiormente cresciuti negli ultimi mesi”. E infatti, facendo un confronto con il febbraio 2021, Fdi e Pd hanno visto crescere sensibilmente i propri consensi, ...