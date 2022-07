**M5S: Conte, 'nessun aut aut da Grillo su regola doppio mandato'** (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera. Smentisco categoricamente tutte le indiscrezioni in merito a un suo aut aut su questioni interne al Movimento. Abbiamo di fronte una grande battaglia da combattere tutti insieme per il Paese, guardiamo uniti nella stessa direzione”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Tra me e Beppenon c'è stataa telefonata ieri sera. Smentisco categoricamente tutte le indiscrezioni in merito a un suo aut aut su questioni interne al Movimento. Abbiamo di fronte una grande battaglia da combattere tutti insieme per il Paese, guardiamo uniti nella stessa direzione”. Così il leader del M5S, Giuseppe

